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زجاجة بدل مصباح خلفي...الشرطة تثني على "مخالفة السائق العبقري"

27
JULY
2019
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لجأ سائق سيارة إلى حل ذكي، بعد أن فقد المصباح الخلفي الأحمر في سيارته إثر تعرضه للكسر، في ولاية كولورادو الأميركية.

واستبدل السائق المصباح المكسور بقنينة مليئة بمشروب طاقة أحمر اللون، ثبته في السيارة من الخلف ليبدو شديد الشبه بالجزء المفقود.

ونشرت شرطة مدينة لونغمونت صورة المصباح المزيف في خلفية السيارة، الذي يمكن أن يختلط على الكثيرين للوهلة الأولى.

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ورغم أن السير دون مصباح خلفي يعد مخالفة تستوجب العقوبة، فإن الشرطة أعفت السائق لأنه قال إنه كان في طريقه لإصلاح السيارة.

وأثنت السلطات على تصرف السائق الذكي، لكنها شددت على أن وضع الزجاجة حل مؤقت ولا يمكن أن يكون نهائيا.

وحسب القانون الأميركي، يجب أن تزود جميع المركبات بمصباح خلفي أحمر اللون، يمكن رؤيته من على بعد 30 مترا على الأقل.

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