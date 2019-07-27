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النمسا : 89 % من طالبي اللجوء السوريين تم قبول طلبات لجوئهم

27
JULY
2019
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كشفت وزارة الداخلية النمساوية اليوم السبت عن انخفاض عدد طالبي اللجوء اليها بنسبة 20% خلال النصف الاول من العام الجاري.

وذكرت الوزارة في تقرير لها ان عدد ملتمسي اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لافتة الى انه تم تسجيل انخفاض اعداد الطلبات بحوالي 1400 خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشارت الى ان 89% من مواطني سوريا تم قبول طلبات لجوئهم في حين تمت الموافقة على 71% لطالبي لجوء من ايران و 55% من الصومال لافتة الى انه تم قبول 47 في المئة طلبات لجوء الافغان وتم رفض 41 في المئة منهم.

وقالت ان 64% من اللاجئين من فئة الذكور لافتا الى ان افغانستان تعتبر اكثر البلدان المصدرة للاجئين تليها سوريا وايران والعراق.

واوضح ان مجموع الطلبات التي تمت الموافقة عليها بلغ حوالي خمسة الاف في حين تم رفض حوالي 5200 طلب اضافة الى انه تم منح حماية اضافية لحوالي 1100 حالة إضافة إلى منح حق انساني في البقاء ل966 حالة.

يذكر ان حوالي 172 الف شخص تقدم بطلب لجوء الى النمسا منذ عام 2015 تمت الموافقة على منح الحماية لنحو 101 الف شخص منهم بحسب اخر احصاءات وزارة الداخلية النمساوية.

وتتخذ النمسا اجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين حيث قامت بترحيل الاف اللاجئين والمهاجرين حيث تربط السلطات النمساوية ارتفاع نسبة الجريمة بالمهاجرين غير الشرعيين.

 

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