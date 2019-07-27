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المدارس الصينية تجبر الأطفال على الإبلاغ عن أقاربهم المسيحيين

27
JULY
2019
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تواصل الحكومة الصينية تشديد قبضتها على المسيحية من خلال إجبار الشباب على الإبلاغ عن أي فرد من أفراد الأسرة يعتنق آراء مسيحية.

وأحدثت السياسة الجديدة خلافات شرسة بين العائلات حيث يتم تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة وتقويض المعتقدات الدينية لأولئك الأقرب إليهم.

بالإضافة إلى ذلك ، يدرك الشباب تمامًا أنهم إذا قاموا بالإبلاغ عن أفراد من أسرهم ، فقد يؤدي ذلك إلى اعتقالهم ومحاكمتهم.

يقول أحد الطلاب شارحا لأمه: "أستاذي أن المسيحية هي عبادة شريرة".

بعد اكتشاف كتاب مدرسي مناهض للمسيحية في حقيبة ظهر ابنها ، أخفت الأم الكثير من الأشياء التي ميزتها كمؤمنة - وقد تم ذلك لمساعدة ابنها وتخفيف قلقه.

لكنها لم تساعده في الواقع ، بل ازدادت الأمور سوءًا. بعد شهر ، عندما وجد ابنها منشوراً دينياً آخر في حقيبة والدته بالصدفة ، أخذ بسكين فواكه من المطبخ وقام بضرب العديد من الثقوب فيه. وأمسك بالثقب من خلال المنشور على السكين ، وهدد والدته بالتخلي عن إيمانها ، لأن "المسيحية عبادة شريرة" وأنها "لا يجب أن تؤمن بها".

تقول الأم: "قبل البدء في المدرسة ، أخبرت طفلي عن خليقة الله ، وقد صدقها". "لكن بعد أن أدرس في المدرسة ، أصبح طفلي مثل شخص آخر. في الصين الملحدة ، تم تعليم هؤلاء الأطفال الصغار والأبرياء على كره الله ".

"إذا ذهبت أمك إلى الكنيسة وتؤمن بالله ، فهي لا تريدك بعد الآن طفلها". كانت هذه هي الكلمات الشريرة التي نطق بها مدير المدرسة في إحدى مدارس مقاطعة خنان.

قامت مدرسة أخرى بعرض شريط فيديو دعائي صور فيه أتباع يسوع على أنهم وحوش مخيفة كبيرة. بعد اكتمال العرض التقديمي ، حذر أحد المعلمين من أن الأقارب المسيحيين قد "يلقوا تعويذات" على الشباب.

قال أحد أولياء الأمور في المدرسة إنه بعد هذه الإجراءات ، عارضها ابنها بنشاط بقراءة الكتب الدينية في منزل العائلة. شعر طالب آخر بالرعب لأن والدته ستقودها الشرطة.

تم نصح الطلاب الآخرين بـ "الإشراف" على آبائهم للتأكد من أنهم لا يشاركون في أي أنشطة دينية.

وقال أحد الشباب عن إيمان والده المسيحي "إنه يؤدي إلى طريق مسدود". "إذا حضرت التجمعات ، فسوف يتم القبض عليك".

 

وكالة أخبار اليوم
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