بيونغيانغ: اختبار "نوع جديد" من الصواريخ فائقة الحداثة

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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكية" في "تحذير مهيب لدعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية".

وأضافت الوكالة أنّ كيم "قام شخصياً بتنظيم وتوجيه" عملية إطلاق "منظومة الأسلحة الفائقة الحداثة" الخميس، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقتهما بيونغيانغ في البحر في أول اختبار صاروخي لها منذ الاجتماع المرتجل بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي.

وفي واشنطن، حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات بعدما اختبرت الصاروخين الباليستيين.