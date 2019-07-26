living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علقا في "حاوية كوكايين".. فاتصلا بالشرطة لإخراجهما

26
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واقعة غريبة شهدها ميناء أنتويرب في بلجيكا، بعد أن اتصل رجلان بالشرطة لإخراجهما من حاوية تحتوي على مخدر الكوكايين، علقا داخلها.

ووقعت الحادثة يوم الأربعاء، على أحد أرصفة ميناء أنتويرب التجاري الكبير، الذي يعد أبرز مدخل لمخدر الكوكايين المهرب من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.

وتلقت شرطة أنتويرب اتصالا عبر رقم الطوارئ من رجلين قالا إنهما "عالقان" في حاوية معدنية "كانا يفرزان فيها المخدرات"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة.

واستغرق الأمر نحو ساعتين لتحديد موقعهما في المرفأ، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأظهر مقطع فيديو للعملية، رجلين عاريي الصدر سلما نفسيهما للشرطة بلا مقاومة، بعد فتح الحاوية.

ورش عمال في المرفأ المياه على الرجلين، للتخفيف من حدة الحر، وسط حرارة تخطت 40 درجة مئوية، الأربعاء، في بلجيكا.

وقال الناطق باسم النيابة، كريستوف إيرتس، إنه تم وضع الرجلين في السجن على ذمة التحقيق، وسيمثلان أمام القضاء الخميس.

ولم تحدد كمية الكوكايين التي عثر عليها في الحاوية، لكن صحفية "غازيت فان أنتويرب" المحلية قدرتها بمئات الكيلوغرامات.

وتعود أكبر مضبوطات للكوكايين في مرفأ أنتويرب إلى عام 2018، حيث تم ضبط أكثر من خمسين طن من الكوكايين في الموقع.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout