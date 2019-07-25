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لا تصدق..كم يجني محمد صلاح عن كل منشور له على موقع إنستغرام؟

25
JULY
2019
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منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي وأسهم النجم المصري محمد صلاح في ارتفاع مستمر، فقد فاز صاحب القدم اليسرى الساحرة بأكثر من جائزة فردية مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن تتويجه قبل أسابيع بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح، أن يضع اسمه بقوة ضمن كبار الساحرة المستديرة، لاسيما وأنه يمتلك مهارة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، تُساعده على خلق الفارق في أكثر من مرة، وقيادة "الريدز" إلى تحقيق الانتصار تلو الآخر.

وفتحت موهبة النجم المصري الباب أمامه، من أجل مواصلة أرقامه القوية، لكنه هذه المرة في مجال بعيد عن كرة القدم، فقد ذكر موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح، احتل المركز الثاني عشر في العالم بين نجوم الرياضة الأكثر جنياً للأرباح على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

أما عن أرباح نجم "الريدز"، فقد بلغت حوالي 131 ألف جنيه إسترليني عن كل منشور له على موقع "إنستغرام"، وذلك حسب تصنيف سنوي لقائمة أغنياء "إنستغرام" نشره موقع "hopperhq". المتخصص في تحليل بيانات موقع "إنستغرام".

ويتابع محمد صلاح (27 عاماً) تقريبا 30.5 مليون شخص في "إنستغرام"، كما أنه يشارك في حملات إعلانية لعدة ماركات عالمية على غرار "أديداس" و "بيبسي"، وهو ما ساهم في تحقيقه هذا الرقم الكبير عن كل منشور له على "إنستغرام".

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