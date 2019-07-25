رجل "اللوح الطائر" يسقط في القنال الإنجليزي

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أخفق رحل فرنسي، الخميس، في تحدي عبور القنال الإنجليزي عبر اللوح الطائر، وكانت الآمال التي علقت عليه، لا سيما بعد أدائه الرائع في التحليق فوق باريس أثناء "يوم الباستيل" الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رحلة المغامر، فرانكي زاباتا تعرقلت عندما حاول النزول للتزود بالوقود في منتصف الطريق عبر القناة، لكنه سقط في الماء.

وبعد الاستعدادات الدقيقة، أقلع المخترع في مجال الطيران زاباتا، الخميس، ن بلدة سانغات الساحلية الفرنسية في إقليم باد كاليه وهو مثبت على منصة الطيران الصغيرة التي صممها، على ما أوردت "أسوشيتد برس".

ومن بعيد، بدا المغامر الفرنسي وكأنه كان يتزلج في السماء.