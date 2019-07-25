ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.. والأوروبيون يعانون!

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شهد لندن وجميع أنحاء أوروبا درجات حرارة قياسية الخميس، ضمن الموجة الحارة الثانية التي تهز القارة هذا الصيف.

وقد حذر علماء مناخ من أن هذا قد يصبح أمراً طبيعياً جديداً.



لكن أوروبا المعتدلة، حيث يندر استخدام مكيفات الهواء، غير مجهّزة لهذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة هذا الأسبوع.

لذا يهرع السياح إلى النافورات بحثا عن عامل للتبريد، وتعمل السلطات لمساعدة كبار السن والمرضى والمشردين، الأكثر تضرراً من موجة الحر.

وتصل درجة الحرارة في باريس إلى 42 درجة مئوية اليوم الخميس نتيجة للهواء الجاف الحار القادم من شمال إفريقيا.



بينما ستكون درجة الحرارة في لندن 39 درجة مئوية.

وقد تتجاوز درجات الحرارة في مناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا الأربعين درجة مئوية، وهو معدل قياسي.

وقد سجلت ألمانيا أعلى مستوى لها على الإطلاق الأربعاء، 40.5 درجة مئوية في بلدة غايلنكيرشن غربي البلاد، بالقرب من الحدود البلجيكية.

ففي بلجيكا أطعم حراس حديقة الحيوان، النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء، وفقاً لرويترز.

وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة في شمال البلاد لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائما خاصة في المناطق الشرقية حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية.



وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة. كما وضعت 13 مدينة ضمن أعلى تحذير من أحوال الطقس وحذرت من مشكلات صحية محتملة قد يتعرض لها جميع السكان وليس فقط المرضى أو كبار السن.