"كل يوم أكثر حرارة".. أوروبا تعاني من دون "مكيفات الهواء"

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الجو حار، بات أكثر حرارة، ثم الأكثر حرارة! تستعد لندن وجميع أنحاء أوروبا لدرجات حرارة قياسية الخميس، ضمن الموجة الحارة الثانية التي تهز القارة هذا الصيف.

وقد حذر علماء مناخ من أن هذا قد يصبح أمراً طبيعياً جديداً.

لكن أوروبا المعتدلة - حيث يندر استخدام مكيفات الهواء - غير مجهزة لهذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة هذا الأسبوع.

لذا يهرع السياح إلى النافورات بحثا عن عامل للتبريد، وتعمل السلطات لمساعدة كبار السن والمرضى والمشردين، الأكثر تضرراً من موجة الحر.

وقد تصل درجة الحرارة في باريس إلى 42 درجة مئوية اليوم الخميس نتيجة للهواء الجاف الحار القادم من شمال إفريقيا.

بينما ستكون درجة الحرارة في لندن 39 درجة مئوية.

قد تتجاوز درجات الحرارة في مناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا الأربعين درجة مئوية، وهو معدل قياسي.

وقد سجلت ألمانيا أعلى مستوى لها على الإطلاق الأربعاء، 40.5 درجة مئوية في بلدة غايلنكيرشن غربي البلاد، بالقرب من الحدود البلجيكية.