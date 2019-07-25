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بريطانيا.. شقيق رئيس الوزراء يصبح وزيرا

25
JULY
2019
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لم تمض ساعات على تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، الأربعاء، حتى منح شقيقه منصبا في الحكومة البريطانية.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الحكومة البريطانية عينّ شقيقه جو جونسون في منصب وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
 
وسيشغل جونسون الأخ أيضا منصب وزير دولة للتعليم.
 
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني على موقع "تويتر" صورا بشكل متوال لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنهم جو جونسون، الذي بات في وسعه حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
 
ولاقى الأمر كثيرا من الانتقادات من جانب المغردين، وقال بعضهم إن جونسون خصص وظائف الحكومة لأفراد عائلته، وكتب المغرد ديفيد ويلسون "العائلة قبل الوطن".
 
وأشار آخرون إلى جونسون أن بخطوته هذه يسير على خطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي عين ابنته وصهره في مناصب رفيعة بالبيت الأبيض.
 
وتولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد منصبه رسميا، الأربعاء، خلفا لتيريزا ماي، بعدما نجح في انتخابات حزب المحافظين الحاكم.
 
وجو جونسون (47 عاما) هو الشقيق الأصغر لرئيس الحكومة البريطانية ( 55 عاما)، ولديهم أيضا شقيق وشقيقة آخرين.
 
ودخل جونسون الأخ معترك السياسة عام 2010، عندما انتخب نائبا في البرلمان البريطاني، وذكرت تقارير إعلامية قبل الإعلان الرسمي أن رئيس الحكومة سيعين شقيقه فيها وهو ما حدث.
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