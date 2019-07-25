ثور هائج "يغدر" بطفلة بعد 20 دقيقة

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تعرضت طفلة في التاسعة لهجوم ثور أميركي (بيسون) عليها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، بعدما هاجم الحيوان مجموعة من السياح اقتربوا كثيرا منه، على ما ذكر مسؤولو المحمية.

ووقع الحادث عندما اقترب نحو 50 شخصا على مسافة 3 أمتار من الحيوان، وبقوا بجواره قرابة العشرين دقيقة قبل أن يهاجمهم الثور.

ويظهر تسجيل مصور شخصا يشير إلى الحيوان الضخم وهو يرعى، قبل أن يهاجم فجأة الفتاة التي طارت في الهواء في حين تفرق أفراد المجموعة.

ونقلت الطفلة، وهي من فلوريدا، إلى المستشفى حيث سمح لها بعد ذلك بالمغادرة.

وذكر القيمون على المتنزه بأن الحيوانات في هذه المحمية المترامية الأطراف الواقعة بين ولايتي وايومينغ ومونتانا، "برية".

وأوضح هؤلاء "عندما يكون أحد الحيوانات قريبا من مسار أو ممر أو مرآب ينبغي أن نترك له مجالا. يجب البقاء على مسافة تزيد عن 20 مترا عن كل الحيوانات الكبيرة من بيسون وأيل وكبش الجبال الصخرية والقيوط، وعلى بعد ما لا يقل عن 90 مترا عن الدببة والذئاب".