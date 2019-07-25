A + A -

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، الأربعاء، أن الشركة "لا تستبعد" وقف إنتاج طائرات 737 ماكس بشكل مؤقت، فيما سجلت الشركة أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق.

تفصيلا، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ دينيس مويلنبرغ، الأربعاء، إن الشركة لا تستبعد مزيدا من الخفض أو الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن التحليق، إذا تعينت مراجعة تقديراتها لموعد عودتها إلى الخدمة، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح مويلنبرغ في ت

صريحات المحللين أن الشركة تقدر أن الطائرة ستبدأ العودة للخدمة "في أوائل الربع الأخير من العام"، مشيرا إلى أن بوينغ تخطط، بناء على هذا التوقع، لمواصلة إنتاج 42 طائرة شهريا، على أن ترتفع إلى وصولا إلى الهدف الأصلي لإنتاج 57 طائرة شهريا في 2020.

لكنه أكد أن بوينغ ستواصل تقييم تلك الخطط، مشددا على أنه "إذا تغيرت تقديراتنا لعودة الطائرة إلى الخدمة، فقد نحتاج إلى زيادة معدل خفض الإنتاج بدرجة أكبر، أو اللجوء إلى خيارات أخرى، من بينها الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة ماكس".

الجدير بالذكر ان الشركة، التي تعد أكبر صانع طائرات في العالم، كانت قد خفضت بالفعل إنتاج طائرتها، الأفضل مبيعا، بنسبة 20 في المئة في أبريل الماضي إلى 42 طائرة شهريا بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 52 طائرة شهريا.

ويأتي هذا الخفض في الإنتاج بعد أسابيع من وقف تشغيلها في أنحاء العالم في أعقاب حادثي تحطم للطراز نفسه أسفرا عن مصرع المئات.

وجاء منعت هذه الطائرات من التحليق منذ منتصف مارس الماضي في أعقاب حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية في 10 مارس، وحادثة تحطم طائرة ليون إير الإندونيسية في أواخر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.

بوينغ تسجل أكبر خسارة على الإطلاق

وعلى الصعيد ذاته، أعلن عملاق الصناعات الجوية الأربعاء عن أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق، وبلغت نحو 3 مليارات دولار، مع معاناة الشركة من وقف تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس.

وقالت بوينغ إن هناك تأخيرا جديدا في برنامج الطائرة عريضة البدن 777 إكس، حيث أرجأت مشكلات في المحرك الذي تنتجه جنرال إلكتريك أول إقلاع إلى 2020، حذرت في الوقت نفسه من مزيد من التأخيرات المحتملة.

يشار إلى أن إجمالي التكلفة لأزمة 737 ماكس تجاوز 8 مليارات دولار، بعدما كشفت بوينغ الأسبوع الماضي عن نفقات بنحو 4.9 مليار دولار تشمل تعويضا ستدفعه إلى شركات الطيران عن تأخير في تسليم طلبيات لهذا الطراز.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي خسارة بوينغ في أول ربع سنة كامل، منذ توقف الرحلات التجارية للطائرة 737 ماكس، 2.94 مليار دولار، مقارنة مع ربح قدره 2.20 مليار دولار قبل عام.

وهبطت المبيعات بنسبة 35 في المئة، لتصل إلى 15.75 مليار دولار، وهو رقم يأتي دون متوسط التوقعات البالغ 18.55 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.