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"ضد ترامب".. حكم جديد بشأن الهجرة للولايات المتحدة

25
JULY
2019
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أصدر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وأصدر القاضي جون تيغار حكمه، الذي أصبح ساري المفعول مباشرة، بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.

وتهدف إجراءات ترامب الجديدة إلى منع معظم طالبي اللجوء من أميركا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم يأتون من المكسيك.

وتزامن قرار القاضي تيغار مع قرار لقاض فيدرالي آخر في واشنطن بالسماح بتنفيذ إجراءات اللجوء الجديدة بعد نظره في دعوى منفصلة، الأربعاء.

ومع ذلك فإن قرار تيغار يضمن عدم تنفيذ الإجراءات الجديدة حتى يتم حل جميع القضايا والطعون القانونية.

وكتب تيغار في حكمه أن "الاجراءات الجديدة غير صالحة لأنها تتعارض مع قوانين اللجوء الحالية"، مستنكرا قرار الحكومة الأميركية إصدار القانون الجديد، الذي وصفه بأنه "اعتباطي ومتقلب".

وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز قانون الفقر الجنوبي ومركز الحقوق الدستورية قد طعنوا بإجراءات ترامب أمام المحاكم الأسبوع الماضي، إضافة إلى طعون أخرى منفصلة في واشنطن.

وقالت ميليسا كرو وهي محامية في مشروع العدالة للمهاجرين "حكم اليوم انتصار مهم للأفراد والأسر الضعيفة من دول أميركا الوسطى المحاصرة الذين يبحثون عن ملجأ في بلادنا".

واضافت: "سنستمر في محاربة هذه السياسة الوحشية، إضافة إلى مجموعة أخرى من السياسات التي تحاول ادارة ترامب من خلالها شن الحرب على طالبي اللجوء وعلى قانون اللجوء في بلدنا".

 

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