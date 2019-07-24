على خطى والدها.. خطأ غريب من إيفانكا ترامب على تويتر

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يبدو أن عدوى الأخطاء انتقلت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى ابنته إيفانكا، التي أخطأت بشكل غريب فيما يخص المملكة المتحدة في تغريدة لها على تويتر، نشرتها لتهنئة بوريس جونسون بفوزه بمنصب رئيس الوزراء.

ونشرت إيفانكا ترامب تغريدة قالت فيها: "مبروك بوريس جونسون كونك أصبحت رئيس وزراء مملكة كينغستون".

وأخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، فبدلا من ذكر المملكة المتحدة (United Kingdom)، كتبت (United Kingston).

وبالطبع أصلحت إيفانكا خطأها وأعادت نشر التغريدة بالاسم الصحيح، إلا أن هذا الأمر لم يمنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التعليق على الخطأ، ومقارنته بالأخطاء الإملائية الكارثية التي سبق أن ارتكبها والدها في تويتر.