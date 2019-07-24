بماذا انشغل أمير بلجيكا أثناء النشيد الوطني للبلاد؟!

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تجاهل أمير بلجيكا لوران النشيد الوطني للبلاد في عرض عسكري بسبب انشغاله برسائل الجوال وبمكالمة عبر هاتفه الذكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع في 21 يوليو الجاري خلال الاحتفال بالذكرى الـ 188 لاستقلال بلجيكا، الذي حضرته شخصيات من العائلة المالكة البلجيكية وعلى رأسهم الملك فيليب.

وأخرج الأمير لوران (55 عاما)، الذي حضر مراسم الاحتفال بزي رسمي، هاتفه الذكي مباشرة عند بدء النشيط الوطني لبلجيكا.

وأجرى مكالمة هاتفية وبعدها اضطر لوضع الهاتف في جيبه، بعد تأنيب زوجته.

وهذه ليست المرة الأولى، وفقا للصحيفة، التي ينتقد فيها أمير بلجيكا بسبب سلوكه أثناء الاستعراضات العسكرية. فقد انشغل وتحدث في هاتفه أيضا خلال الاحتفالين الرسميين الأخيرين، ونام عام 2014 خلال احتفالات رسمية.