رحيل "جزار بكين"

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توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي بنغ، المعروف بلقب "جزار بكين"،مساء الاثنين، عن عمر يناهز 90 عاما، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الصينية التي لم توضح سبب الوفاة.

وشغل بنغ عدة مناصب رفيعة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وعُرف لي بنغ بـ"جزار بكين" بسبب دوره في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989، حين قتل الجيش مئات المدنيين العزل.

ودافع لي عن الإجراءات التي اتخذها، قائلا إنها "كانت ضرورية".

وطالب محتجون صينيون بالديمقراطية واحتلوا ميدان تيانانمين في نيسان عام 1989، وساروا في مظاهرة هي الأضخم في تاريخ الصين الشيوعية. واستمرت التظاهرات ستة أسابيع.

وفي ليلة 3 حزيران تحركت الدبابات وفتح الجيش النار على المحتجين مما أدى لقتل وجرح مدنيين عزل في الميدان وحوله.

ونفت السلطات لاحقا مقتل أي شخص في الميدان.

ولم تصرح الصين رسميا حتى الآن بعدد الذين قتلوا لكن التقديرات تتحدث عن المئات. وتتحدث منظمات حقوق الإنسان وشهود عيان عن آلاف الضحايا.