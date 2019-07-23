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جونسون يفوز برئاسة الحكومة البريطانية... وترامب يُعلّق!

23
JULY
2019
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فاز بوريس جونسون، الثلاثاء، في المنافسة على زعامة حزب المحافظين في المملكة المتحدة، ليصبح رئيسا للوزراء، خلفا لتيريزا ماي.

وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا بحصوله على 92 ألفا و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفا و656 لجيرمي هنت بنسبة مشاركة 87.4 في المئة.
وسيتولى جونسون رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء، بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم في الجلسة العلنية التي عقدتها للإعلان عن الفائز، أن نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الحزب بلغت 87.4%.

وفي أول تصريح له عقب اختياره زعيما للحزب ورئيسا للوزراء، تعهد جونسون بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتوحيد المملكة، وهزيمة زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين.

وكان جونسون قد عمل صحافيا، قبل أن يشغل منصب عمدة العاصمة لندن من العام 2008 إلى 2016، ثم أصبح وزيرا للخارجية من 2016 وحتى 2018.

وكان أول رد فعل مرحب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث هنأ جونسون بفوزه، وقال إنه سيكون رئيس وزراء "عظيما".

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