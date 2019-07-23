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تطورات جديدة في قضية الداعية التركي "غريب الأطوار" عدنان أوكتار!

23
JULY
2019
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أثيرت مجددا قضية الداعية الغامض وغريب الأطوار عدنان أوكتار، حيث أقرت المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول لائحة اتهام ضد 226 مشتبها بهم، منهم 171 قيد التوقيف.
 
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مكتب المدعي العام في اسطنبول لشؤون الإرهاب والجريمة المنظمة، أن التحقيقات الجنائية بقضية عدنان أوكتار سُجلت بنهاية المطاف في لائحة اتهام تتألف من نحو أربعة آلاف صفحة.
 
وقررت المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول عقد جلسة المحاكمة الأولى يوم 17 سبتمبر المقبل، وأن تستمر القضية من دون انقطاع لمدة 44 يوما.
 
كما قضت المحكمة التركية بمواصلة احتجاز 171 مشتبها بهم في هذه القضية، وإرسال إشعارات إلى عناوين المتهمين لحضور الجلسة، وتوجيه دعوات إلى أصحاب الشكاوى للغاية ذاتها.
 
وورد في لائحة الاتهام أن الداعية أوكتار هو بمثابة الرأس المدبر ويخضع له 13 مشتبها بهم يعملون كمدراء، فيما يُتهم 226 شخصا من الأعضاء بمحاولة ارتكاب تجسس سياسي وعسكري، وعضوية منظمة إجرامية، علاوة على 24 تهمة جنائية، و125 شكوى من ضحايا هذه القضية.
 
كما يواجه أوكتار واتباعه مجموعة أخرى من التهم من بينها "استغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز".
 
المصدر: وسائل إعلام تركية
روسيا اليوم
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