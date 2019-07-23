living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وداعاً لجواز السفر!

23
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتجه مستقبل السفر الجوي العالمي إلى نظام جديد من خلال السفر دون الحاجة إلى جواز سفر أو أوراق وذلك بفضل المبادرة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي يجري فيه حاليا اختبار هذا النظام.


يجري حاليا اختبار النظام الجديد للسفر دون جواز السفر أو أي أوراق ومستندات إضافية، وسيتمكن المسافرون المسجلون في النسخة التجريبية من السفر بين كندا وهولندا باستخدام هواتفهم المحمولة بدلا من جواز السفر.


حيث ستخزن بيانات الهوية الخاصة بالركاب الذين يصلون إلى المطارات، المفَعلة لهذا النظام على هواتفهم المحمولة، بدلا من رقاقة جواز السفر. في الوقت الذي سترسل المعلومات ذات الصلة إلى شركات الطيران وسلطات الحدود وغيرها قبل وصول الركاب إلى المطار.


وسيقوم المسافر بتقديم موافقة فردية في كل مرة يتم فيها إرسال البيانات، مما يمنح المسافرين مزيدا من التحكم في بياناتهم الشخصية أكثر من نظام جواز السفر الحالي.


وباستخدام التكنولوجيا الحيوية كالبصمات أو صورة الوجه يمكن للمسافرين الاستمتاع بحركة أسهل، خالية من التعاملات الورقية، لصالات العبور، وصولا إلى الطائرات أو إلى وجهاتهم.


ستستمر تجارب هذا البرنامج طوال عام 2019، ومن المتوقع أن تُنَفذ أول رحلة موثقة رقميا في عام 2020، وتهدف هذه العملية لتخفيف الضغط على المطارات التي ستواجه أعدادا أكبر من المسافرين في السنوات القادمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout