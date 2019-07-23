وداعاً لجواز السفر!

A + A -

يتجه مستقبل السفر الجوي العالمي إلى نظام جديد من خلال السفر دون الحاجة إلى جواز سفر أو أوراق وذلك بفضل المبادرة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي يجري فيه حاليا اختبار هذا النظام.



يجري حاليا اختبار النظام الجديد للسفر دون جواز السفر أو أي أوراق ومستندات إضافية، وسيتمكن المسافرون المسجلون في النسخة التجريبية من السفر بين كندا وهولندا باستخدام هواتفهم المحمولة بدلا من جواز السفر.



حيث ستخزن بيانات الهوية الخاصة بالركاب الذين يصلون إلى المطارات، المفَعلة لهذا النظام على هواتفهم المحمولة، بدلا من رقاقة جواز السفر. في الوقت الذي سترسل المعلومات ذات الصلة إلى شركات الطيران وسلطات الحدود وغيرها قبل وصول الركاب إلى المطار.



وسيقوم المسافر بتقديم موافقة فردية في كل مرة يتم فيها إرسال البيانات، مما يمنح المسافرين مزيدا من التحكم في بياناتهم الشخصية أكثر من نظام جواز السفر الحالي.



وباستخدام التكنولوجيا الحيوية كالبصمات أو صورة الوجه يمكن للمسافرين الاستمتاع بحركة أسهل، خالية من التعاملات الورقية، لصالات العبور، وصولا إلى الطائرات أو إلى وجهاتهم.



ستستمر تجارب هذا البرنامج طوال عام 2019، ومن المتوقع أن تُنَفذ أول رحلة موثقة رقميا في عام 2020، وتهدف هذه العملية لتخفيف الضغط على المطارات التي ستواجه أعدادا أكبر من المسافرين في السنوات القادمة.