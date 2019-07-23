هيلاري جّدة للمرة الثالثة

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أعلنت تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على تويتر أنها وضعت مولودها الثالث، الاثنين.

وكتبت كلينتون، المتزوجة من المستثمر مارك ميزفينسكي، على تويتر قائلة: "هذا الصباح استقبلنا ابننا جاسبر كلينتون ميزفينسكي... يغمرنا الحب والامتنان ونتحرق شوقا لتعريفه على أخته وأخيه".

وكلينتون هي نائبة رئيس مؤسسة كلينتون الخيرية الدولية وتعيش في نيويورك.

وولدت ابنتها تشارلوت في 2014 بينما ولد ابنها إيدن في 2016.

وعبرت والدتها هيلاري على تويتر عن فرحتها هي وزوجها بيل بهذه الأنباء.