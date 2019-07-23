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كيم يتفقد "الغواصة الجديدة".. وتعتيم على التفاصيل العسكرية

23
JULY
2019
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون، تفقد غواصة جرى بناؤها حديثاً، وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة.
 
وأضافت الوكالة أن الغواصة التي جرى بناؤها "باهتمام خاص" من كيم ستدخل الخدمة في البحر الشرقي الذي يعرف أيضاً ببحر اليابان. 
 
ولم تكشف الوكالة نوع نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة، أو متى قام كيم بمعاينتها.
 
 وقالت الوكالة إن كيم عبر عن رضا كبير عن بناء "نوع غواصتنا القوية".
 
وقال كيم: "في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونا مهما للدفاع الوطني".
 
وأضاف أنه يتعين على كوريا الشمالية أن "تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية ببذل جهود كبيرة في تطوير معداتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات".
 
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم كلف مسؤولين عسكريين وعلميين رافقوه بإنجاز المزيد من المبادرات الاستراتيجية في استخدام الغواصات.
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