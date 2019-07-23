إما مجنون، أو غبي.. سيارة تنقل 270 كغم من المخدرات وتصرف "جنوني" من السائق!

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سائق إما مجنون، أو غبي، أو أنه يعاني خللا ما، يقود سيارة فان محملة بكميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، ويصطدم بعدد من سيارات الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية، لسبب لم يتضح بعد.

ففي صباح الاثنين، اصطدمت سيارة "فان" صغيرة، محملة بأكثر من 270 كيلوغراما من المخدرات بعدد من سيارات الشرطة المتوقفة أمام مركز للشرطة في أحد أحياء مدينة سيدني في ولاية نيوساوث ويلز في جنوب شرقي أستراليا.

وعلى الفور قام المحققون باستجواب سائق الفان، الذي لم يعرف عنه سوى عمره البالغ 28 عاما، بشأن الحادث، قبل أن يفتش رجال الشرطة السيارة، وفقال لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وأثناء تفتيش السيارة، عثر رجال الشرطة داخل الفان على صناديق كرتونية تحتوي على 270 كيلوغراما من مخدر "ميثامفيتامين"، التي تعرف أيضا باسم "الثلج"، تقدر قيمتها بحوالي 140 مليون دولار أميركي (200 مليون دولار أسترالي).

وخلال الحادث، تعرضت سيارة دورية واحدة لأضرار جسيمة، لكن لم يصب أحد بأذى.

ووجهت الشرطة اتهامات للسائق، واحدة منها تتعلق بتوفير المخدرات بكميات تجارية، وأخرى تتعلق بإهمال القيادة وعدم إعطاء تفاصيل للشرطة.

ورفض القضاء الأسترالي إطلاق سراح السائق بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة، الثلاثاء.

وأهابت الشرطة بأي سائق تحتوي سيارته على كاميرا التقطت صورا للفان وتحركاتها أو سجلت الحادث، أو أي سائق لديه معلومات عن الحادث للتقدم بها لأي مركز للشرطة.