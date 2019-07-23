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فنزويلا تغرق في الظلام..

23
JULY
2019
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انقطع التيار الكهربائي عن كاراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا، أمس الاثنين، بحسب ما أفاد ومستخدمو شبكة الإنترنت.

وعند الساعة 16:41 (20:41 بتوقيت غرينتش) انقطع التيار الكهربائي عن غالبية العاصمة الفنزويلية، كما أفاد سكان مناطق فنزويلية أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع الكهرباء عن مناطقهم.

واكتفت شركة الكهرباء "كوربويليك" التابعة للدولة بالإعلان عن عطل طاول فقط أجزاء من كراكاس.

وشهدت فنزويلا في مارس انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي طاول ولاياتها الثلاث والعشرين دام أسبوعا، وأدى إلى شلل في الخدمات العامة ولا سيما في شبكات توزيع المياه وعطّل الأعمال والدراسة.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حينها "إرهابيين" لم يسمّهم بتنفيذ اعتداء على محطة "غوري" الكهرومائية التي تؤمّن 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

كذلك شهدت فنزويلا في أبريل انقطاعا للتيار الكهربائي دام ساعات طاول قسما كبيرا من مناطقها ولا سيما كراكاس.

وبات انقطاع التيار الكهربائي أمرا اعتيادا في فنزويلا وبخاصة في المناطق الغربية النائية.

وغالبا ما تحمل الحكومة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي لمخرّبين لكن خبراء يرجحون أن تكون أسبابه غياب الاستثمار وسوء الإدارة والفساد.

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