السجن 3 سنوات عقوبة إنشاء صفحات وهمية على "فيسبوك"!

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وجهت السلطات العراقية تهما بنشر شائعات لأحد الأشخاص، وتم الحكم عليه بالسجن، لإنشائه صفحات وهمية على "فيسبوك".

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين 22 تموز.

وقالت إن القضاء العراقي، أصدر حكما بحبس متهم بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن مدة الحبس ثلاث سنوات.

وأشارت القناة إلى قول مصدر قضائي، إن محكمة جنح الرصافة العراقية، أصدرت قرارا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات وفقا لقانون العقوبات".

وقال المصدر إن المتهم أنشأ صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأسماء وهمية، واستخدمها في نشر معلومات كاذبة.