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كيم يدلي بصوته في انتخابات المجالس المحلية

22
JULY
2019
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أدلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بصوته في الانتخابات الوطنية العامة لاختيار أعضاء المجالس الشعبية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.
 
وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الشمالية بأن كيم زار مركز الاقتراع 94 في الدائرة الانتخابية رقم 201 بمحافظة هامغن يرافقه وفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى.
 
ونقلت الوكالة أن كيم صوت لصالح مرشحين اثنين للعضوية في المجالس الشعبية المحلية ليجري بعد ذلك لقاء معهما، حيث دعاهما إلى أن يكونا "خادمين أمينين للشعب من خلال الالتزام بالتعهدات وتلبية تطلعات الناس".
 
وجرت في كوريا الشمالية يوم الأحد الانتخابات العامة لمجالس النواب حيث شارك في التصويت حسبما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات، 99.98 بالمئة من الناخبين.
 
وتنتخب المجالس الشعبية لمدة 4 سنوات، وتعقد اجتماعاتها مرة أو مرتين في السنة لإقرار الميزانيات وحل القضايا المحلية وانتخاب رؤساء إدارات المحافظات والمدن والدوائر.
 
المصدر: وكالات   
روسيا اليوم
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