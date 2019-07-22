بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مطار.. والسبب "مضيفة طيران"

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أقر رجل صربي بأنه وجه بلاغا كاذبا عبر الهاتف بوجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال الرجل البالغ 65 عاما لمحكمة في بلغراد إنه التقى مع مضيفة طيران في شركة "لوفتهانزا" الألمانية في بلغراد وأراد مواعدتها.

وبعدما لم يجدها في الفندق، الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا".

وهو سعى من خلال هذه الخطوة إلى تفادي مغادرة المضيفة بلغراد.

وقد أجلي الركاب البالغ عددهم 130 وأفراد الطاقم الخمسة واضطروا للانتظار ساعات عدة أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص الطائرة، قبل أن تعطى الإذن بالمغادرة إلى فرانكفورت.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل إثر تحديد الهاتف الثابت، الذي استخدمه لإجراء المكالمة.

وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يوما، وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.