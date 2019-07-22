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الحرائق تجتاح البرتغال

22
JULY
2019
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أعلن مسؤولون أن أكثر من 800 رجل إطفاء كافحوا حريق غابات يجتاح وسط البرتغال بعد التمكن من السيطرة على حريقين آخرين، مما دفع السلطات لإخلاء قرية بشكل جزئي، وتسبب في إصابة 20 شخصا أحدهم في حالة خطيرة.


ووفقا لوكالة “رويترز”، قالت الشرطة، في بيان إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما للاشتباه في إشعاله حريقا في منطقة كاستيلو برانكو.
وقال وزير الشؤون الداخلية إدواردو كابريتا، إن الشرطة في البرتغال فتحت تحقيقا بشأن حرائق الغابات.


وتجعل الرياح العاتية من الصعب على رجال الإطفاء إخماد الحريق المتبقي بالرغم من تمكنهم من السيطرة على 85 بالمئة من النيران في منطقة فيلا دي ري التابعة لكاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة.


وتكافح 13 طائرة مع 243 مركبة إطفاء على الأرض الحريق أيضا، وكذلك 20 جنديا وأربع جرافات.


وأوضح كابريتا أن 12 مدنيا و8 من رجال الإطفاء أصيبوا في حرائق، وما زال شخص واحد في حالة حرجة ويخضع للعلاج من حروق من الدرجتين الأولى والثانية.

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