بالفيديو - رعب بسبب سفر رجل على محرك الطائرة

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شهد ركاب طائرة نيجيرية على وشك الإقلاع في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس في نيجيريا، لحظات مرعبة بسبب رجل يتسلق جناح طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة طيران "أزمان إير".

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة، تمكن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأكد المدير العام لشؤون الشركات بهيئة المطارات الفيدرالية في نيجيريا، هنريتا ياكوبو، للصحافيين أن أفراد الأمن تمكنوا من اعتقال الرجل المتسلل، وأنه قد تم نقله إلى "تانغو سيتي".

وذكرت مصادر موثوقة لوكالة الأنباء النيجيرية، أن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.