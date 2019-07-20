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كولونيل أرستقراطي حاول اغتيال هتلر.. ومنعته طاولة

20
JULY
2019
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تحيي ألمانيا، اليوم السبت، ذكرى منفذي محاولة الاغتيال الفاشلة التي وقعت قبل 75 عاما ضد هتلر، وخصوصاً كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي قاد المجموعة في عملية سميت "فالكيري"، وشكلت أشهر عمل مقاومة ضد النظام النازي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت مؤخراً أن "الذين تحركوا في العشرين من تموز هم قدوة لنا". وستلقي ميركل خطاباً في نصب المقاومة الألمانية في برلين، السبت، في هذه الذكرى.

وفي 20 تموز 1944، وضع الضابط الارستقراطي فون شتاوفنبرغ متفجرات موقوتة في حقيبته خلال اجتماع في مقر "القائد" هيتلر الذي كان يسمى "وكر الذئب" بالقرب من راستنبورغ التي أصبحت اليوم في بولندا.

وأخفقت عملية الاغتيال ومعها الانقلاب، حيث إن إحدى الطاولات منعت حدوث الانفجار بكامل قوته ونجا هتلر، ولم يصب إلا بجروح طفيفة.

أما الكولونيل فون شتافونبرغ، الذي شارك في الحملة الإفريقية التي قادهما الماريشال إيرفين رومل حيث خسر إحدى عينيه وإحدى يديه، فقد أعدم رمياً بالرصاص مع ثلاثة من شركائه في مساء اليوم نفسه.

وبعد أن تم تصويرهم على أنهم خونة من قبل النازيين، ينظر إليهم الآن كأبطال. وسيقام الحدث التذكاري في فناء المبنى الذي أعدم فيه قائد المؤامرة ضد هتلر.

ويأتي إحياء هذه الذكرى بينما يحاول اليمين القومي استغلال إرث هذا الضابط. فقبل عام، رفع حزب "البديل من أجل ألمانيا" صورة للكولونيل، مؤكداً أن "العصيان المدني والفكر النقدي هما من واجبات المواطن".

وفي الخارج، يعتبر فون شتاوفنبرغ بطلاً بلا أدنى شك. لكن في ألمانيا نفسها، ما زال الجدل دائرا، إذ يعتبر منتقدوه أنه تأخر في التحول من مؤيد للنازية إلى مدبر هجوم ضد هتلر.

ولم يعترف فعليا بالمقاومة ضد النازية قبل ثمانينيات القرن الماضي. وقد اعتبرت عملية "فالكيري" ومصير طلاب مجموعة "الوردة البيضاء" الذين قطعت رؤوسهم لأنهم وزعوا منشورات ضد النظام رمزيها.

وترى المستشارة الألمانية أن الدستور الألماني المؤسس لدولة القانون "ما كان ولد بشكله الحالي" بدون عمل فون شتاوفنبرغ. لكن المؤرخين يشككون في ذلك.

المصدر: العربية

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