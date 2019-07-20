living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا

20
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار الكريمة والجواهر، وتحديدا الألماس، خصوصا في الشهور الأخيرة.

وفي هذه المنطقة عثر على أكبر قطع الألماس في أوروبا، وكذلك على الألماس الأصغر النادر، بالإضافة إلى أحجار كريمة أخرى، بحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية من موقع "روسيا اليوم".

والسبت، اكتشفت ماسة نادرة باللون الأصفر الليموني زنتها 47.61 قيراطا، لتكون أحدث الاكتشافات في واحد من أكبر مناجم الألماس في روسيا والعالم، وهو اكتشاف "نادر".

وتتميز الألماسة الصفراء هذه بشدة نقائها وشكلها المناسب، ما يجعلها جذابة للعديد من الشركات المتخصصة بصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وفقا لما ذكرته الشركة المالكة للمنجم "إيه جي دي دايموند".

وكانت الشركة عثرت في وقت سابق على ماسة أخرى في المنجم، تبين لاحقا أنها أكبر ماسة يعثر عليها في أوروبا، بحسب ما صرحت الشركة، الثلاثاء الماضي، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ووفقا للمعلومات، يبلغ وزن الماسة، التي عثر عليها في مايو الماضي، 222.09 قيراطا، كما عثر معها على ماسة أخرى أصغر بلغ وزنها 127.34 قيراطا.

يشار إلى أن أكبر ماسة عثر عليها في أوروبا سابقا بلغ وزنها 181.68 قيراطا.

وترغب الشركة في إرسال الماسة الكبيرة إلى بلجيكا لبيعها لشركات صقل الماس الأكثر شهرة في العالم والموجودة في مدينة أنتويرب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout