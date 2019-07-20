living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة طيران تكشف عن "مقاعد الموت" على متن الطائرة

20
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يفضل الكثيرون ألا يفكروا في الموت المحتمل عند حجز تذاكر الطيران، لكن هذا لم يمنع شركة KLM India من نشر معلومات للمسافرين بشأن المقاعد "الأكثر أمانا" على الطائرة في حال وقوع حادث.
 
وكشفت الشركة أنه في حال وقوع حادثة واتجاه الطائرة نحو الأرض، فإن  أفضل مكان للجلوس هو "الثلث الخلفي" من المقصورة، وفق ما كتبته شركة الطيران عبر "تويتر"، يوم الأربعاء 17 يوليو، نقلا عن دراسة نشرتها مجلة "تايم" في عام 2015.
 
وقالت تغريدة شركة KLM India على "تويتر" إن أسوأ مكان هو منتصف الطائرة، حيث يكون "معدل الوفيات" فيها هو "الأعلى"، فيما يكون المعدل "أقل" بالنسبة للمقاعد في مقدمة الطائرة، بينما تعد المقاعد الخلفية هي الأكثر أمانا، بفارق ضئيل للغاية بين الأجزاء الثلاثة من الطائرة.
 
وطلبت شركة الطيران في وقت سابق، من متابعيها، الإجابة عما إذا كانوا يعلمون أين توجد المقاعد الأكثر أمانا على متن الطائرة، كجزء من مسابقة وعدت الفائزين فيها "بامتيازات جيدة" ضمن الشركة.
 
وفوجئ مستخدمو "تويتر" إلى حد كبير باختيار الشركة لهذا السؤال "المثير" ضمن مسابقتها، وإجابة الشركة الصريحة عن معدلات الوفيات، وتساءل البعض عما إذا كان مسؤولو الشركة خضعوا لتدريب متعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أم لا.
 
See SJW's other Tweets
وحذفت KLM India التغريدة بعد نحو 12 ساعة من نشرها، وتبعتها باعتذار عقب تلقيها ردود فعل عنيفة بشأن منشورها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout