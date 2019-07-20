living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منع زوجي إوز من إقامة حفل زفاف!

20
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منعت السلطات المختصة في مدينة مينسك في بيلاروس إقامة حفل زفاف لزوجين من الإوز حسب رغبة مالكهما.
 
وذكر موقع Tut.by، أن أندريه القاطن بمدينة مينسك أراد إقامة حفل زواج لثنائي إوز يملكه بعد أن لاحظ انجذابهما لبعضهما لدى جمعهما في مكان واحد، فالذكر يعيش لديه في الشقة والأنثى تعيش في بيته الريفي.
 
 
وعندما "يزور" ذكر الإوز خارفيستر، وفقا لأندريه، الإوزة كريشنا في الريف "يشعران بالراحة معا". لذلك نصحه رواد موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي بإقامة حفل زفاف للطائرين.
 
وتقدم أندريه بكتاب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك يطلب فيه تسجيل طلب إقامة حفل زفاف مدني للطائرين في حديقة لوشيتسكي.
 
لكن السلطات المختصة رفضت الطلب المقدم من أندريه، معللة السبب، بأن الزفاف يتطلب تقديم كتاب من قبل العروسان شخصيا، ويجب أن يكونا من مواطني البلاد.
 
كما أشير في كتاب الرفض إلى أن الإوز لا يمكن أن يتزوج وفقا لقانون الأسرة البيلاروسي، الذي ينص على أن الزواج هو اتحاد طوعي بين رجل وامرأة.
 
ولم يتخل صاحب الإوز عن فكرته بإقامة حفل زواج لطائريه، حيث قرر إقامته في أحد أندية المدينة في 28 يوليو الجاري.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout