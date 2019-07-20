عيدان الشرب البلاستيكية "ليست أولوية" لترامب

A + A -

تفضي الحوارات أحيانا بين دونالد ترامب والصحفيين إلى مواقف مفاجئة، فبين سؤالين عن إيران والصين، سئل الرئيس الأميركي عن نيته حظر عيدان الشرب البلاستيكية، فبدا مشككا في جدوى هذا التدبير.

وقال ترامب "أظن أن لدينا مشكلات أكبر من العيدان البلاستيكية"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وأعطى رأيه في الموضوع قائلا "لديكم عود صغير. لكن ما عسانا نفعل بالصحون والغلافات وكلّ تلك الأشياء الأكبر بكثير والمصنوعة من المادة عينها"؟

وختم ممازحا "الجميع يركّز على عيدان الشرب، لكن هناك أمور لا بدّ من التطرّق إليها"، ومقرّا في الوقت عينه بأن "السؤال مثير للاهتمام".

وقد طرح فريق الرئيس الأميركي المكلف بحملته للانتخابات الرئاسية في 2020 عيدانا بلاستيكية للبيع كتب عليها اسم ترامب بالليزر تحت شعار "عيدان الورق لليساريين لا تجدي نفعا".