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مليونير أميركي يتبرع بالآلاف عبر تويتر.. ومفاجأة من ترامب

20
JULY
2019
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فاجأ مليونير أميركي جندية سابقة أصيبت بإعاقة، بسيارة بقيمة 20 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف دولار، بعد أن نجح في جذب انتباه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودفعه لإعادة نشر تغريدة خاصة به.
 
ونشر بيل بولتي تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "إذا أعاد دونالد ترامب نشر هذه التغريدة، فسأعطي 30 ألف دولار لمحارب سابق على تويتر".
 
وفاجأ الرئيس الأميركي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر تلك التغريدة، مرفقا إياها بتعليق: "شكرا لك بيل".
 
وبدوره، رد بولتي بتغريدة قائلا: "صباح الخير أيها الرئيس ترامب! بسبب قيامك بإعادة نشر التغريدة، فستتم مفاجأة محارب سابق هذا الصباح بهدية بقيمة 30 ألف، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي. تابعوني مباشرة على حسابي. شكرا".
 
وبالفعل، قام المليونير بقيادة سيارة من طراز شيفروليه من شيكاغو إلى تينيسي، ليمنحها لمحاربة سابقة تدعى لينا رامون، والتي قضت فترتين قتاليتين في العراق، وتعرضت إلى إصابة في الدماغ أدت إلى حدوث عجز لديها.
 
وأشار بولتي إلى أنه سيستمر بالقيام بأعمال خيرية مماثلة يمنح فيها المحاربين القدامى الهدايا والمساعدات بنفسه، لتصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا أن غيره من أصحاب الملايين أعربوا عن إعجابهم بهذه المبادرة ورغبتهم في القيام بها.
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