زلزال يضرب اليونان.. رعب وإنقطاع في الإتصالات!

A + A -

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا، الجمعة، مما تسبب في انقطاع الاتصالات وأثار حالة من الهلع بين السكان. وحدد معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، قوة الزلزال بنحو 5,1 درجة.



وأثار الزلزال رعب السكان، الذين تركوا بيوتهم وخرجوا إلى شوارع أثينا، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وتقع اليونان، ولا سيما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة، مما يعرض البلاد باستمرار لهزات أرضية، لكنها نادرا ما تتسبب بوقوع ضحايا.



وفي تموز من العام 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات جزيرة كوس السياحية، مما أودى بحياة شخصين، وخلف أضرارا مادية كبيرة.



وفي ايلول 1986، أوقع زلزال بقوة 6,2 درجات في كالاماتا، كبرى مدن مقاطعة ميسينيا، 20 قتيلا.