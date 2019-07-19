بوتين: سندعم أي قوى في أوكرانيا تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم موسكو لأي قوى سياسية في أوكرانيا، تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية الكاملة بين البلدين.

وقال بوتين خلال لقائه زعيم الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيتشوك: "إن مسألة استعادة العلاقات الروسية الأوكرانية بالكامل أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنتعاون مع أي قوة سياسية، بما في ذلك حزبكم السياسي، لاستعادة العلاقات الكاملة بين روسيا وأوكرانيا".

وفيما يتعلق بالأزمة في شرق أوكرانيا، قال الرئيس الروسي إن التوصل إلى تسوية كاملة للوضع في تلك المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتصال مباشر تجريه سلطات كييف مع ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وأكد بوتين أنه لم يتم حل أي صراع في التاريخ الحديث، دون مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، مضيفا: "من جانبنا، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تسير هذه العملية بالسرعة المطلوبة وبالشكل اللازم".