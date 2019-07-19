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ترامب "متناقض" بشأن العقوبات الأميركية على تركيا

19
JULY
2019
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اتسم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الوضوح، الخميس، فيما يتعلق بما إذا كانت إدارته تبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية، مما أثار ارتباكا في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بالتوتر.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، أثناء احتفال بفريق الولايات المتحدة للأولمبياد الخاص، عند سؤاله عن بحث فرض عقوبات على تركيا "لا ندرس هذا الأمر حاليا".

لكن تلك الإجابة بدت تناقض تصريحا آخرا له في وقت لاحق اليوم أيضا، عندما قال إن الخطوة محل دراسة في واقع الأمر.

وقال لدى سؤاله عما إذا كان قد استبعد فرض عقوبات على أنقرة "إنه موقف بالغ الصعوبة لأسباب عديدة.. لذلك نحن نبحث الأمر. سنرى ما سنفعل"، وفق ما نقلت "رويترز".

وجاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 "مستحيلا".

وكانت تلك الخطوة متوقعة في ظل بدء أنقرة تسلم أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية الأسبوع الماضي.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية في وقت سابق أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده، الخميس، من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.

 

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