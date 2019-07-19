نيوزيلندا.. انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"

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أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس.

ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد 4 أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها، متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم.

ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمني.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا:"تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران... حوالي الساعة العاشرة والربع صباحا بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي".

وأضافت أن الموقع به الآن أربع سيارات إطفاء ووحدة قيادة خاصة ومحقق.

وذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا للمستشفى في مدينة كرايستشيرش.

واشتعلت النار في أحد المنازل وأغلقت الشرطة الطرق وتجري الآن عمليات إخلاء عقب ما وصفته "بالحادث الخطير".