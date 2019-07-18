هذه الطفلة أصبحت "زعيمة"... هل تعرفون من هي؟

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نشرت وسائل إعلام ألمانية، صورة لطفولة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين، وفقا لموقع "روسيا اليوم".





أبصرت "المرأة الحديدية" النور في 17 تموز 1954، لأب قس بروتستانتي، وحملت اسم أنغيلا دوروتيا كاسنر عند الولادة، ومن ثم عرفت بكنية ميركل نسبة لزوجها الأول أولريش ميركل .





درست أنغيلا في براندنبورغ، وحصلت على شهادتها الثانوية بتفوق وكانت بارعة في اللغة الروسية والرياضيات، وتابعت دراستها في الفيزياء بجامعة لايبزيغ، ثم عملت في أكاديمية العلوم بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيميائي.





لم تنخرط ميركل في الحياة السياسية، إلا بعد سقوط جدار برلين عام 1989، وكانت آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي لها، وهو من مهد لها الطريق لتولي أعلى المناصب.





وفي العام 2005 فازت ميركل مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة.



