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توقيف 12 إسرائيليا في قبرص للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية

18
JULY
2019
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اعتقلت الشرطة في قبرص 12 سائحا إسرائيليا، جزء منهم أو جميعهم قصّر، للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية داخل فندق في بلدة أيا نابا السياحية.
 
وقدمت الشابة البريطانية البالغة 19 عاما شكوى في محطة شرطة محلية، صباح الأربعاء، وقالت إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة شبان إسرائيليين يوم الثلاثاء.
 
واعتقلت الشرطة في أيا نابا وبلدة باراليمني المجاورة الإسرائيليين، الساعة السادسة من صباح الأربعاء.
 
وسيمثل المشتبه بهم، الذين ورد أن بعضهم يبلغ 16 و17 عاما، أمام محكمة لتمديد اعتقالهم الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.
 
وتخضع الشابة البريطانية لفحوصات طبية لتأكيد ادعاءاتها، بحسبما أفادت التقارير.
 
وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها تعلم بأمر القضية، وإن السلطات القبرصية مكنت وصول دبلوماسيين إسرائيليين للمشتبه بهم.
روسيا اليوم
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