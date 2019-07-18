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تصرّف "مثير للاشمئزاز" على متن رحلة جوية يثير غضبا عارما!

18
JULY
2019
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أثار مقطع فيديو يصوّر مسافرا جويا يستخدم قدميه لتشغيل "نظام الترفيه" (شاشة الراكب) على متن الطائرة، موجة من حالة الاشمئزاز "شبه العالمية" عبر مواقع الإنترنت.
 
وشارك ألافير بوركيه الفيديو، الذي أرسله أحد الأصدقاء، مع كتابة التعليق التالي: "صديقتي لا تملك حسابا على "تويتر"، فأرسلت هذا المقطع المصور من رحلتها". وحقق الفيديو أكثر من 5.78 مليون مشاهدة منذ نشره يوم الاثنين 15 يوليو.
 
وعلّق المتابعون على هذه اللقطات بعبارات عديدة، معبرين عن اشمئزازهم وغضبهم من هذا التصرف غير المسؤول و"المقرف".
 
وفي الوقت نفسه، تكهنّ البعض بأن المسافر ربما يعاني من ضعف عضلي، يمنعه من الميل إلى الأمام واستخدام يديه.
 
ولكن بوركيه قال إن مصوّر الفيديو رأى الرجل "المعني" يمشي بشكل طبيعي أثناء خروجه من الطائرة، ويحمل حقيبته الخاصة.
روسيا اليوم
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