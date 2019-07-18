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مدير مكتب أنجيلا ميركل يعلن تطورات حالتها الصحية

18
JULY
2019
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أعلن مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أنها بصحة جيدة وسوف تكمل مدتها في منصب المستشارة حتى نهايتها في عام 2021.
 
ونقلت وكالة «رويترز» عن هيلغي براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قوله اليوم الأربعاء إنها بصحة جيدة وسوف تكمل مدتها في منصب المستشارة حتى نهايتها في عام 2021 على رأس الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
 
وكانت المستشارة الألمانية ميركل، التي بلغت من العمر اليوم 65 عاما مرت بعدة نوبات ارتعاش خلال مناسبات ولقاءات رسمية عامة على مدى الأسابيع الماضية، مما أثار تساؤلات حول صحتها رغم تأكيدها أنها «بصحة جيدة».
 
ولفت براون إلى أن ميركل ترشحت لفترة رابعة بهدف استكمال هذه الفترة.
 
وقال في مقابلة تلفزيونية «هي بصحة جيدة». وأضاف «قطعا» هي لائقة لاستكمال فترتها التي تنتهي بانتخابات اتحادية في أكتوبر 2021.
 
وأضاف براون: «لقد خاضت الانتخابات كي تبقى في المنصب أربعة أعوام والمهام التي أمامنا تجعل من الضرورة أن تستكمل فترتها».
 
وحول التساؤلات ما إذا كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينسحب من الائتلاف الحاكم، توقع براون استمرار الحزب في الائتلاف.
 
وقال «لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيخرج» من الائتلاف، مشيرا إلى أن على الحكومة التعامل مع مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشارك في تشكيل مستقبل أوروبا عندما تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل.
المصري اليوم
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