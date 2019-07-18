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محكمة مالطية تحاكم 3 متهمين باغتيال صحفية استقصائية

18
JULY
2019
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تبدأ محكمة مالطية، خلال أيام، جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا، التي قتلت في الجزيرة المتوسطية في 2017 بتفجير مفخخ استهدف سيارتها.
 
وقال مسؤولون من محكمة في مالطا يوم الثلاثاء إن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم في قتل الصحفية، التي اتهمت الحكومة اليسارية بالفساد، بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم.
 
وتأتي عريضة الاتهام قبل أيام من موعد نهائي يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة في غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة.
 
ويتهم فنسينت مسقط وشقيقاه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها في سيارة كاروانا جاليتسيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 أكتوبر تشرين الأول عام 2017.
 
وقال المتهمون الثلاثة إنهم غير مذنبين أثناء إجراءات جمع الأدلة التي سبقت محاكمتهم.
 
ولم يعرف متى ستبدأ المحاكمة.
 
وكان مقتل الصحفية البارزة التي تكتب مدونة عن محارب الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
 
 
Reuters
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