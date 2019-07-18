الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين

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عربي 21 - يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين من قوات الأمن الفنزويلية، على خلفية وفاة جنرال عسكري داخل محبسه في فنزويلا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني يوم الثلاثاء إن التكتل يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من قوات الأمن الفنزويلية تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان بعد وفاة كابتن في البحرية في الحبس ومزاعم عن تعرضه للتعذيب.

وأضافت أن وفاة رافايل أكوستا في الحبس بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب "مثال صارخ" على تدهور الوضع في البلاد في ظل حملة أمنية تشنها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت موغيريني في بيان "الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل لتطبيق إجراءات محددة تستهدف أفراد الأمن المتورطين في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 11 يوليو تموز فرض عقوبات جديدة على المخابرات في فنزويلا في أعقاب وفاة أكوستا.