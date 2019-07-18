السجن مدى الحياة لأشهر تاجر مخدرات في العالم

A + A -

حكم قاض في نيويورك على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة، مع عقوبة إضافية بالسجن ثلاثين عاما.

وقد أعلن محامو إل تشابو عزمهم الطعن بهذا الحكم.

ويعد إل تشابو تاجر المخدرات الأشهر في العالم منذ مقتل الكولومبي بابلو إسكوبار سنة 1993.

وقاد إل تشابو عصابة سينالوا ليشرف على عمليات لتهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين، ربما تكون الأكبر من نوعها في العالم. كما كان عنصرا رئيسا في حرب المكسيك المستمرة منذ نحو عشر سنوات على المخدرات، وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

وقد أدين في 12 فبراير بعشر تهم رئيسية، بعد محاكمة استمرت 3 أشهر وثقت لعنف الكارتلات الهائل، وفسادها.