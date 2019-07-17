living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الإكوادور السابق يتهم أسانج بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

17
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الإكوادور السابق، رافائيل كوريا، أن بلاده كانت تعرف أن مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج" كان يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من أراضي سفارة الإكوادور بلندن.
 
ونقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية عن تصريح لكوريا الذي تم في عهد رئاسته منح اللجوء لأسانج في هذه السفارة: "لاحظنا أنه كان يتدخل في الانتخابات. ولم نسمح له بعمل ذلك، لأنه توجد لدينا المبادئ والقيم الواضحة جدا، إذ نحن بأنفسنا لا نريد أن يتدخل أحد في انتخاباتنا. ولا نسمح بأن يحدث شيء مماثل بأي دولة أخرى، بما فيها الدولة الصديقة مثل الولايات المتحدة".
 
وقال: "في الواقع ويكيليكس يقدم معلومات صادقة تبرر نشاطه"، موضحا في الوقت ذاته: "طبعا، تناولت هذه المعلومات هيلاري كلينتون لا غير. ولم تتناول ترامب. يعني ذلك أنه لم يقدم كل الحقيقة. وتجنب ذكر كل الحقيقة يعد تلاعبا. ولن نسمح بذلك".
 
وأعلنت السلطات الأمريكية في نهاية مايو الماضي أنها وجهت لأسانج 17 تهمة جديدة بانتهاك قانون التجسس وكشف المعلومات السرية. ويواجه أسانج في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة عقوبة السجن مدة الحياة. 
 
وكان أسانج الذي اتهمته السويد عام 2010 بالتحرش الجنسي والاغتصاب، يختفي منذ يونيو عام 2012 في سفارة الإكوادور بلندن خوفا من تسليمه إلى السويد. وتم اعتقاله في 11 أبريل الماضي بأمر من السويد والولايات المتحدة. وفيما بعد أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجنه 11 شهرا بتهمة انتهاك ظروف الإفراج بكفالة. وبدأت في 2 مايو الماضي المحاكمة حول تسليمه إلى الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout