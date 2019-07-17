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الكشف عن الأماكن السرية لمرابطة الأسلحة النووية الأمريكية

17
JULY
2019
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن تقرير مجلس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو كشف صدفة معلومات عن أماكن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.
 
وكتبت الصحيفة أنه جرى في أبريل الماضي نشر تقرير لعضو كندي في لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بعنوان "العصر الجديد للردع النووي.. تحديث الأسلحة والقوات النووية للحلفاء والإشراف عليها"، ولكن تمت فيما بعد إزالة هذا التقرير الذي كان يحتوي على معلومات حول أماكن تمركز نحو 150 وحدة من الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا.
 
ونشرت صحيفة "De Morgen" البلجيكية أمس الثلاثاء نسخة لهذا التقرير.
 
وجاء فيها أن "القنابل موجودة في 6 قواعد أمريكية وأوروبية، وهي قواعد " Kleine Brogel" في بلجيكا و"Büchel" في ألمانيا و"Aviano" و" Ghedi-Torre" في إيطاليا و" Volkel" في هولندا و"إنجرليك" في تركيا".
 
وقدم التقرير هذا المعلومات دون أي مراجع.
 
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه تم في الأسبوع الماضي نشر النسخة النهائية للتقرير المذكور والتي لا تضم أي معلومات حول أماكن مرابطة الأسلحة النووية الأمريكية.
 
من جهته قال مؤلف التقرير، جوزيف داي، أن كل المعلومات في تقريره أخذت من المصادر المكشوفة.
 
هذا وأعلن مصدر من حلف الناتو، رفض ذكر اسمه، أن هذا التقرير لا يعد وثيقة رسمية للحلف. وأضاف: "إننا لا نعلق على تفاصيل القدرة النووية لحلف الناتو".
 
غير أن وسائل إعلام دولية عديدة اعتبرت هذا التقرير وكأنه تأكيد للواقع المعروف للجميع منذ وقت بعيد. وحتى المقال في صحيفة "De Morgen" تم نشره بعنوان: "أخيرا بالأبيض والأسود: الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في بلجيكا".
روسيا اليوم
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