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مهرب يخفي الكوكايين في مكان لا يخطر بالبال

17
JULY
2019
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يلجأ مهربو المخدرات إلى حيل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة، لكن ما قام به أحدهم مؤخرا أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن شخصا قادما من كولومبيا إلى إسبانيا على متن رحلة جوية، أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار (باروكة) يرتديها على رأسه.

وتقدر القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات بنحو 30 ثلاثين ألف يورو، لكن مخطط التهريب لم يكلل بالنجاح في مطار برشلونة.

وأبدى عناصر الشرطة الإسبانية شكوكا في الرجل، لأنه بدا مضطربا وقلقا خلال خضوعه لعملية التفتيش، كما أن شعره كان يبدو منفوخا على نحو زائد فوق الرأس.

وتم إيقاف المشتبه فيه، خلال يونيو الماضي، ونشرت الشرطة الإسبانية مؤخرا صورا للمخدرات التي كانت محفوظة ومغلفة بالبلاستيك.

وتعد الرحلات القادمة من دول أميركا اللاتينية إلى إسبانيا، من بين المسارات التي يكثر فيها تهريب المخدرات.

وفي يونيو الماضي، أوقفت الشرطة الإسبانية عنصرا في وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إثر ضبط كمية كبيرة من الكوكايين.

وأوقف الضابط البرازيلي وقتها، فيما كان يسافر على متن طائرة منفصلة أرادت أن تسبق الرئيس إلى اليابان، قبل المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

 

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