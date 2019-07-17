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تعيين خليفة ميركل "المحتملة" في منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا

17
JULY
2019
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أفاد بيان رسمي أن أنغريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وسيتم تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم "آي كاي كاي" و"ميني ميركل"، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين الأربعاء، وفق ما أكد نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) في بيان.

أما دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع الألمانية منذ عام 2013، فقد باتت الثلاثاء أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

وكانت ميركل صرّحت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور أنه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع، حيث قالت "وزير الدفاع يتولى القيادة والسلطة العسكرية. لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغا لفترة طويلة".

وهذا هو أول منصب وزاري تتولاه كرامب-كارينباور، المولودة في ولاية سارلاند بالقرب من الحدود الفرنسية، والتي أصبحت شخصية بارزة في السياسة الألمانية.

وبات من البديهي أنها المرشحة المفضلة لخلافة ميركل منذ انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في كانون الأول/ديسمبر، وبعد إعلان المستشارة الألمانية أنها لن تسعى لولاية أخرى بعد انتهاء فترة ولايتها الحالية عام 2021.

ومع ذلك، فإن الإعلان عن تعيين كرامب-كارينباور البالغة 56 عاما على رأس وزارة الدفاع شكّل مفاجأة للبعض، خاصة وأنها تعرضت لانتقادات شديدة بعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو.

 

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